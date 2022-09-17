شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته والتصدير والاستيراد رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من هامبورج على رحلة طائرة الخطوط الجوية الألمانية اشتبه طارق منصور مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب ألمانى الجنسية من أصل مصرى قادم من ألمانيا .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر حسان مأمور الفحص ورامى مروان رئيس القسم فتلاحظ وجود شرائط أدوية .

وبالعرض على عاصم عبدالعليم نائب مدير الجمرك قام بتكليف هيثم خلف الله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب ومحمد مهران ومحمد جمعه مأمورى الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 68 شريط بكل منها 10 أقراص بإجمالى 680 قرص من عقار الترامادول المخدر مخبأة داخل حقائبه وعلى جسده .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 21 لسنه 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية ، وتبين أنه قد تم تحرير محضر لوالده منذ أسبوعين.

وقام بتحريز المضبوطات منال سالم مأمور الجمرك ومصطفى جنيدى بالأمن الجمركي .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.