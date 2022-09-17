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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا بالخارج

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"أبنائنا في الخارج" للعام الدراسي 2021/2022. 

 

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"أبنائنا في الخارج" 100%, ووجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، فضلا عن نشر نتيجة كل صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية  لـ"أبنائنا في الخارج".

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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