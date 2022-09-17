شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"أبنائنا في الخارج" للعام الدراسي 2021/2022.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"أبنائنا في الخارج" 100%, ووجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، فضلا عن نشر نتيجة كل صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية لـ"أبنائنا في الخارج".