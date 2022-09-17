الليلة.. التربيع الأخير لشهر صفر يزين سماء الوطن العربي- فرصة لهواة التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن قمر التربيع الأخير لشهر صفر، يشرق بسماء الوطن العربي عند منتصف الليل اليوم السبت، وسيبقى يزين السماء لبقية الليل وهي فرصة مثالية للتصوير.

وأضافت الجمعية الفلكية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن القمر سيصل بعد ذلك إلى لحظة التربيع الأخير عند الساعة 12:52 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة (09:52 مساء بتوقيت غرينتش)، ويكون قد أكمل ثلاث أرباع مدارة هذا الشهر حول الأرض، وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وسيبقى مرئياً إلى يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

وخلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر ربيع الأول 1444.