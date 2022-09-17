بالصور.. وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض فنون أولادنا​

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ضمن فعاليات اليوم الثاني من ملتقى "أولادنا" لذوي القدرات الخاصة، افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، معرض "فنون أولادنا" للفنون التشكيلية، بحضور سهير عبدالقادر مؤسس ورئيس الملتقى والدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة ونائب رئيس مؤسسة أولادنا، والفنان التشكيلي سامح إسماعيل، قومسير عام الملتقى.

ومن جانبها قالت القباج: الفن وسيلة من وسائل التعبير عن النفس، ولإبراز المهارة والثقافة، ولذا فهو أحد الطرق الناجحة لاكتشاف ذوي القدرات الخاصة.

وأضافت القباج: سعيدة بإبداعات ذوي القدرات الخاصة التي شاهدتها اليوم، وجاءت متنوعة ما بين رسم ونحت على الخشب وغيرها من الإبداعات التي أبرزت قدرات أولادنا على ممارسة الفنون.

ومن جانبه قال الفنان أشرف رضا: شرفنا اليوم بافتتاح معرض فنون "أولادنا" لتقديم أعمال أولادنا من الرسم والتصوير والخزف وأعمال النحاس وغيرها من الحرف اليدوية، وكذلك مجموعة من الورش الفنية لفن الأورجامي والتصوير والرسم والجداريات والتشكيل بالنحاس والرسوم المتحركة.

وأضاف رضا: يضم برنامج الفنون التشكيلية هذا العام، العديد من ورش العمل الفنية لذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى معارض للفن التشكيلى والحرف اليدوية والتصوير الفوتوغرافى، وغيرها من الأنشطة الفنية، وسوف تكون المشاركة متاحة للجميع من جمهور الفن التشكيلي في كل الفعاليات المقامة بالملتقى داخل قاعة المعرض بدار الأوبرا.

وتابع رضا: يصب الاهتمام بذوي القدرات الخاصة في الاتجاه الذي تدعمه الدولة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، خاصة أنني لمست مدى موهبة الكثير منهم خلال الأعوام الماضية مما يعد الاهتمام بهم كنوع من التنمية المستدامة لأولادنا، خاصة أن الفنون التشكيلية أحد المجالات التي تنمي وعي وثقافة الأجيال الجديدة من ذوي القدرات الخاصة.

جدير بالذكر أن قوميسير الملتقى والمعرض هو الفنان سامح إسماعيل، بينما تضم عضوية اللجنة كل من: نعمت الديواني، د. ماهر داوود، المصممة إيمان النشرتي، مروة توفيق، أمينة سالم، غدير حافظ، هالة عبدالقادر، هالة صلاح، جلال المسري.

وأقيم حفل افتتاح الدورة السادسة لملتقى أولادنا الدولي لذوي القدرات الخاصة، مساء أول أمس، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة سهى الجندي وزيرة الهجرة، وعمرو القاضي رئيس هيئة التنشيط السياحي والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وخلال الحفل تم تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة من ذوي القدرات الخاصة، على رأسهم اسم المنتج محسن علم الدين وتسلمتها عنه ابنته ياسمين، واسم الموسيقار سيد مكاوي وتسلمتها عنه السفيرة إيناس مكاوي وأميرة مكاوي، وشيخة القاسمي.

يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص، وسط مشاركة فرق فنية من ٣٤ دولة.

وتشهد هذه الدورة لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث يتم مشاركة الفرق الفنية- الإفريقية والصينية والعربية.