حياة كريمة تنظم احتفالية لتجهيز 100 عروس في سوهاج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالأمس احتفالية لتجهيز 100 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج تحت شعار "يدوم الفرح" بالمسرح الروماني بمدينة سوهاج، بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وخالد جمال عبد الناصر مدير القطاع التنفيذي الميدانى بمؤسسة "حياة كريمة"، ومحمود عمران مدير إقليم جنوب الصعيد، والعقيد محمد كمال مدير فرع المؤسسة بسوهاج، وهشام الحداد منسق المحافظة، ومنسقي ومتطوعي المؤسسة بسوهاج.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لرئيس القطاع التنفيذي الميداني لمؤسسة "حياة كريمة"، ثم كلمة للمجلس القومي للمرأة، أعقبها عروض فنية وغنائية مقدمة من قصر ثقافة سوهاج.

وفي ختام الاحتفالية سلمت مؤسسة حياة كريمة أجهزة العرائس من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لعدد 100 فتاة والتي شملت "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، شاشة تلفزيون، وحقائب مستلزمات عروس"، والمقدمة من مؤسسة حياة كريمة إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.