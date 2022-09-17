ضبط نحو مليون مخالفة مرورية خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن ضبط 918590 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 199649 مخالفة تجاوز السرعات المقررة، وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع 364 سيارة و70 دراجة نارية، وضبط 8311 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة.

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق، تم المرور على 25 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 92 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع العينات.

جاء هذا في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.