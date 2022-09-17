"حطتها في تشت غسيل ومشيت بجثتها قدام أمها".. ننشر تقرير الطب الشرعي في مقتل الطفلة "رودينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

حصل "الخليج 365" على صورة من تقرير الطب الشرعي في القضية رقم 5104 لسنة 2022 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 876 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة؛ المعروفة إعلاميًا بقتل "الطفلة رودينا"، خنقًا بوسادة على يد جارتها "قمر" حال لهوها مع صغارها داخل منزلها، ثم أخفت الجثة داخل "تشت غسيل" وتخلصت منها في مكان ناءٍ على أطراف عزبة مدكور بأبو النمرس: "عديت بالجثة على أم القتيلة وقلتلها عايزة حاجة مني" هذا ما قالته المتهمة أمام جهات التحقيق بالجيزة.

وتضمن تقرير الطبيب الشرعي تفاصيل ما جرى في جثة الطفلة المقتولة، وشمل أوله الكشف الظاهري الذي تبين منه أنها طفلة في حوالي العقد الأول من العمر بحالة من التعفن على هيئة إخضرار وإسوداد وتشجر بالبشرة وتقلس في الجلد بعموم الجثة وجحوظ بالعينين وانتفاخ بالوجه والبطن.

ووجدت سحجات تتراوح أبعادها بين 1 سم× 1سم وحتى 1سم ×2سم بالغشاء المبطن لشفتين العليا والسفلي، وعدة سحجات كدمات منتشرة بالجسم غير منتظمة الشكل يتراوح أبعادها بين 1سم×1سم و حتي 2سم×3سم تنتشر في اليدين و اليمني و اليسرى و يمين و يسار العُنق، وبعمل المسح الإشعاعي للجثمان لم نتبين ثمة كسور بالعظام أو أجسام غريبة غير مستقرة بالجثمان.

وأوضحت الصفة التشريحية على الرأس عدم تمييز حالتها من التعفن فكان هناك ثمة تلونات مشتبهة وعظام الجمجمة بحالة سليمة خالية كسور والسحايا، بينما الوجه و العنق وجد فيه تلونات مشتبهة لانسكابات دموية بعضلات العنق و مقابل السحجات المشاهدة بالشفتين و تبينا انسكابات دموية حول العظم اللامي غير منعظم مع خلع للقرن الأيسر منه وتبينا سلامة عظام الوجه والغضاريف الحنجرية من الكسور و تبين المريء والقصبة الهوائية جدارهما بحالة سليمة وخاليين من الأجسام الغريبة.

وبالشق على الأنسجة الرخوة وعضلات جدر الصدر لم تميز على حالتها من التعفن ثمة تلونات مشتبهة والتجويف الصدري يحوي كمية من سوائل ارتشاحيه والرئتين والقلب بحالة رخاوة رمية ولم نتبين منهم ثمة مظاهر اصابية ظاهرة وعظام القفص الصدري بحالة سليمة خالية من ثمة كسور.

وبالشق على الأنسجة الرخوة وعضلات جدر البطن لم نميز على حالتها من التعفن ثمة تلونات مشتبهة وتجويف يحوي كمية من سوائل ارتشاحية تعفنية والأعضاء البطنية الحشوية خالية من التغيرات البثولوجية الظاهرية والمعدة بها طعام في طور الهضم لم نميز منه شيء والمثانة فارغة من التبول والرحم خالي من المحتويات وعظام الفقرات القطنية وعظام الحوض سليمة وخالية من الكسور.

وبالشق على الأنسجة الرخوة وعضلات الأطراف تبين وجود تلونات مشتبهة لانسكابات دموية مقابل المعالم الإصابية بالطرفين العلويين و أحسسنا سلامة عظام الجثة جميعها وخلوها من الكسور.

وقال وليد عويس محامي أسرة المجني عليها في تصريحات لـ "الخليج 365"، إن المحكمة أجلت القضية لجلسة 10 أكتوبر المقبل، لانتداب محامٍ للدفاع عن المتهمة أمام هيئة المحكمة.

وأحالت جهات التحقيق بالجيزة، في وقت سابق، المتهمة بقتل الطفلة "رودينا" في منطقة أبو النمرس، إلى محكمة الجنايات التي تنظر ثاني جلسات محاكمة المتهمة 10 أكتوبر المقبل.