شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تكرم وزير العدل ورئيسي "قضايا الدولة والنيابة الإدارية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بالجامعة، المستشارين عمر مروان وزير العدل، ومحمد بكر رئيس قضايا الدولة، وعدلي جاد رئيس النيابة الإدارية.

وذلك بمناسبة تخريج الدفعة 69 لكلية الحقوق، وتكريم أوائل الدفعة بشعبها الثلاث.

أهدى رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق المستشارين الثلاثة درع الكلية التذكاري، تقديراً لما قدموه ويقدمونه للوطن من رسالة سامية في سبيل تحقيق العدالة في أحد سلطات الدولة ألا وهي السلطة القضائية.

الجدير بالذكر أن وزير العدل ورئيس قضايا الدولة ورئيس النيابة الإدارية من خريجي كلية الحقوق جامعة عين شمس.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.



تكريم وزير العدل ورئيسا قضايا الدولة والنيابة الإدارية



جامعة عين شمس تكرم وزير العدل ورئيسا قضايا الدولة والنيابة الإدارية