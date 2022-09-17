شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الحسين الجامعي ويتابع أعمال التجديد بالأقسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور ياسر حلمي مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة سير العمل بمستشفى الحسين الجامعي والوقوف على أعمال الصيانة والتجديدات.

وخلال الجولة قام نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات بتفقد الاستقبال العام، وتمت متابعة سير العمل داخل الاستقبال بمختلف أقسامه، وتم التأكيد على أهمية مظهر الطبيب، إضافة إلى ذلك تم التأكيد على أهمية وجود المدرس المساعد وسط الأطباء من أجل تبادل الخبرات والتعليم الطبي المستمر بين الأطباء وبعضهم البعض في مختلف التخصصات الطبية.

أعقب ذلك تفقد أعمال التطوير بالعيادات الخارجية والتي تشهد تطويرًا شاملًا، كما تم تفقد أعمال التطوير بالرعاية المركزة ووقف نائب رئيس الجامعة وعميد الكلية على الجدول الزمني للانتهاء من أعمال التطوير؛ تمهيدا لافتتاح هذه التجديدات الشاملة بعد الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، كما تفقدوا مغسلة المستشفى، وتم الوقوف على سير العمل بها والحديث مع العاملين في المغسلة وآلية العمل بها على مدار الساعة.

كان في استقبال نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ الدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفي الحسين الجامعي، والدكتور أحمد جمعة، نائب مدير المستشفى مدير السلامة والصحة المهنية، والدكتور مأمون إسماعيل، نائب مدير المستشفى مدير العمليات.