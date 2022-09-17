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"حياة كريمة" تنظم احتفالية لتجهيز 100 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج

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القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة حياة كريمة بالأمس احتفالية لتجهيز 100 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج تحت شعار "يدوم الفرح" بالمسرح الروماني بمدينة سوهاج، بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاح ، والدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وخالد جمال عبد الناصر مدير القطاع التنفيذي الميدانى بمؤسسة " حياة كريمة "، ومحمود عمران مدير اقليم جنوب الصعيد، والعقيد محمد كمال مدير فرع المؤسسة بسوهاج، وهشام الحداد منسق المحافظة، ومنسقى ومتطوعى المؤسسة بسوهاج.

 

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لرئيس القطاع التنفيذي الميدانى لمؤسسة "حياة كريمة "، ثم كلمة للمجلس القومي للمرأة، أعقبها عروض فنية وغنائية مقدمه من قصر ثقافة سوهاج.

 

وفى ختام الاحتفالية قامت مؤسسة حياة كريمة بتسليم أجهزة العرائس من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لعدد 100 فتاة والتي شملت "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، شاشة تليفزيون، وحقائب مستلزمات عروس، والمقدمة من مؤسسة حياة كريمة إحدي مؤسسات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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