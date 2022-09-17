شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات الجلسة السابعة لمجلس أمناء الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فعاليات الجلسة السابعة لمجلس أمناء الحوار الوطني بلقاءٍ تعارفي مع المقررين العموميين والمقررين العموميين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة؛ السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، والاستماع لوجهات نظرهم، وكذلك وضع مهام مقرري اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات في جلسات اللجان الفرعية التي سيضعها المجلس.

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعه السابع، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه السابع، اليوم السبت، 17 سبتمبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف ضياء رشوان أنه من المقرر أن يعقد المجلس لقاء تعارفيا مع المقررين العموميين والمقررين العمومين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة؛ السياسى، والاقتصادى، والمجتمعى، والاستماع لوجهات نظرهم، وكذلك وضع مهام مقررى اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات فى جلسات اللجان الفرعية التى سيضعها المجلس.

وإعمالًا لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بيانًا يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطنى على وجه العموم.