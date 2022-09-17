الطقس غدا.. غيوم وسحب منخفضة والحرارة 32 على القاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن طقس غدا يشهد أيضا، شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع سريعا، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح ليلا على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى ٣٢ درجة مئوية، والسواحل الشمالية ٢٩ درجة مئوية، وشمال الصعيد ٣٣ درجة مئوية، وجنوب الصعيد ٣٧ درجة مئوية.

ويكون الطقس غائما جزئيا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما يظل مشمسا على باقي مناطق البلاد.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن الطقس يشهد ظهورا للسحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وبلغت نسبة الرطوبة المتوقعة خلال حالة الطقس غدا بمختلف الأنحاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري 85% ليلا و45% نهارا

السواحل الشمالية 90% ليلا و60% نهارا.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 60% ليلا و35% نهارا.

شمال الصعيد 50% ليلا و25% نهارا.

جنوب الصعيد 35% ليلا و15% نهارا.

عن حالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 32 22

6 أكتوبر 32 22

بنها 31 23

دمنهور 31 23

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 32 22

دمياط 29 24

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 33 23

السويس 32 24

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 32 23

طنطا 31 23

شلاتين 36 27

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 22

وادي النطرون 31 22

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 35 21

العريش 30 22

رفح 30 20

الطور 32 24

كاترين 29 20

رأس سدر 32 23

نخل 31 17

طابا 32 23

نويبع 33 25

حلايب 34 26

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 33 20

بني سويف 33 21

المنيا 34 21

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 38 25

الوادى الجديد 38 22

أبوسمبل 38 25

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 33 25