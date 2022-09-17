بينهم إثيوبيا وأوكرانيا.. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 13 سفيرا جديدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أوراق اعتماد 13 سفيرا جديدا في مصر وهم:

1- كاثرين نوروجين كونجي، سفيرة جمهورية مالاوي.

2- أوك سارون، سفير مملكة كمبوديا.

3- ميكولا ناهورني، سفير جمهورية أوكرانيا.

4- حسن إبراهيم موسى، سفير جمهورية إثيوبيا.

5- روبيرتو خيراردو إيبرت جروب، سفير جمهورية شيلي.

6- سوشيل كومار لامسال، سفير جمهورية نيبال.

7- إنغريد آمر، سفيرة جمهورية إستونيا.

8- بولي إيوانو، سفيرة جمهورية قبرص.

9- ايفان يوكل، سفير الجمهورية التشيكية.

10- غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت.

11- ساشو بودلسنيك، سفير جمهورية سلوفينيا.

12- أكسيل كارستن وابنهورست، سفير أستراليا.

13- ألبارو إيرانثو جوتييريث، سفير مملكة إسبانيا.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالسفراء الجدد بالقاهرة، وقد عبر عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم.

وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، مشددا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.​