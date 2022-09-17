شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفد مجلس إدارة نادي قضاة مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، وفد مجلس إدارة نادي قضاة مصر، يتقدمهم المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك في حضور كلٍ من المستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار عبدالرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية.