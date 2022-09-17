شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن × أسبوع.. 2000 جنيه وشنط مدرسية لأسر الأيتام والأرامل بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 16 سبتمبر، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالى:

- بمناسبة بداية العام الدراسي.. وزارة التضامن الاجتماعى تقدم دعما ماليا بقيمة 2000 جنيه وشنط مدرسية لعدد من أسر الأيتام والأرامل والبداية من محافظة الإسماعيلية.

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينفذ جلسات مشورة أسرية للمتعافين من الإدمان بمحافظة القاهرة ومنطقة بشاير الخير وتدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف لتنفيذ تدريبات مودة خلال العام الجامعي 2022/2023.

- التضامن الاجتماعى تنظم بالإسكندرية ورشة عمل تحت عنوان " الدعاوى القضائية ومعايير الاستحقاق وأعمال الشكاوى والتظلمات لتكافل وكرامة ".

- القباج تترأس اجتماعًا لفريق عمل برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي..وتناقش إنجازات البرنامج وخطط الاستدامة وآليات الإسراع في تنفيذ الشراكات.

- “مودة” يستكمل تدريباته بمراكز الشباب وينفذ 10 دورات تدريبية على مستوى 4 محافظات بحضور 207 مشاركين وبمشاركة متميزة لذوى الإعاقة.. ويصل بتدريباته المتخصصة للمخطوبين إلى 850 شابا وفتاة على مستوى 6 محافظات.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريرًا عن استعدادات التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني لقمة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وتقول إن "الوزارة تعمل على تخصيص يوم للمجتمع المدني بالقمة لإبراز دوره الفعال في الحد من التغييرات المناخية".

- الهلال الأحمر المصري يستضيف أول تدريب إقليمي في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في حالات الطوارئ.

- التضامن تعلن عن الانتهاء من تلقي طلبات الاشتراك في معرض إكسبو ذوي الهمم الدولي وإطلاق مبادرة العيش باستقلالية والذي سيقام بدبي في الفترة من 15-17 نوفمبر 2022 والمتخصص في عرض مشروعات وابتكارات تفيد ذوي الإعاقة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع الإدارة المركزية لشئون الإعاقة وتبحث استراتيجية التوسع في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وتؤكد على إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المميكن.. وإصدار بطاقات ميزة لجميع العاملين بمكاتب التأهيل.

- القباج تبحث مع ممثلي الهيئة الدولية لقرى الأطفال sos سبل التعاون في مجال الرعاية البديلة وتوفير الاستقرار للأطفال" أبناء مصر".. وتؤكد على أن الوزارة تعمل حالياً على الميكنة وتنفيذ الربط الشبكي بين الجهات المسئولة عن مسارات الأطفال لتفادي الوقوع في مشكلة الإتجار بهم مع مضي الوزارة قدمًا في إنشاء مراكز لتصنيف الأطفال

- بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ..انطلاق المرحلة السابعة من برنامج المنح الصغيرة GEF فى 7 محافظات مصرية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه إلى مملكة البحرين لتكريمها بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتكريم رواد العمل التطوعي العرب بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للعمل التطوعي.

- وزيرة التضامن تستعرض مجهودات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال الشهور الثمانية الأولى لعام 2022 وتكشف عن تقديم الخدمات العلاجية لـ 105 آلاف مريض إدمان جديد في سرية تامة منهم 11533 مريضا من أبناء المناطق المطورة .

- تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.. وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بصرف الدعم النقدي الشهري لمستفيدي "تكافل وكرامة" بعد إضافة الأسر الجديدة.

- بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.. القباج توجه التدخل السريع لإنقاذ مصاب بالسرطان بلا مأوى وتقرر صرف مساعدة شهرية له.. والفريق يعيد اثنين من المسنين بالغربية افترشا الشارع

- في إطار التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية.. المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينتهي من التدريب الصيفي لطلاب جامعات عين شمس والأزهر والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات والذي عقد خلال الفترة من 11-15 سبتمبر2022.

- استكمالا لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات المؤسسية.. وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير ينتهون من برنامج تدريب المدربين المركزيين لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية لتاهيل قيادات حملات التوعية بالإسكندرية والبحيرة والدقهلية ودمياط.

وزيرة التضامن الاجتماعي تتسلم جائزة سمو الشيخ عيسى بن على آل خليفة لتكريم رواد العمل التطوعي العرب بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للعمل التطوعي بمملكة البحرين.