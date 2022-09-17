‫معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجا تدريبيا حول تصنيع منتجات الألبان

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القاهرة - سامية سيد - نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى بعنوان تصنيع منتجات الألبان حيث شهدت صناعة الالبان في السنوات القليلة الاخيرة اهتماما متزايدا من قبل الدولة بهدف تحسين هذه الصناعة وزيادة جودة وسلامة المنتجات اللبنية التي يستهلكها المصريون والتي تعتبر عنصرا أساسيا على مائدة المستهلك المصري.

يأتي هذا الاهتمام لمواكبة التطور الكبير الحادث في صناعة الجبن - التي تعود الى أكثر من 5000 عام مضت - عبر تحسين منظومة التشريعات والقوانين التي تنظم انتاج وتسويق والرقابة على منتجات الالبان أيضا، من خلال تطوير منظومة انتاج اللبن ونقله عبر مشروع انشاء وتطوير مراكز تجميع اللبن والذي من شأنه النهوض بصناعة الالبان ويعمل قطاع انتاج الالبان علي مواكبه خطه الحكومه بالتنمية المستهدفه بحلول عام 2030 التوجهه عبر زياده الطاقه الانتاجيه لسد الفجوه الاستيراديه وتشجيع المستثمرين علي التوسع في النشاط

من جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل معهد تكنولوجيا الأغذية، أن صناعة منتجات الألبان تتم عبر خطوات رئيسية مشتركة بالإضافه لخطوات فرعية تتوقف علي نوع المنتج المطلوب صناعته وتشترك معظم منتجات الالبان في العديد من الخطوات والعمليات الأساسية والتي يتم من خلالها انتاج المنتج بشكله النهائي مثل التنقية والترشيح والتسخين والتبريد والتعبئة والتغليف.

كما أشار إلى أن البرنامج التدريبى يهدف الى إكساب المتدربين أسرار صناعة العديد من المنتجات اللبنية و تحسين قدراتهم و رفع كفائتهم فى هذا القطاع الحيوى حيث يتضمن البرنامج التدريبى تصنيع العديد من منتجات الألبان مثل صناعه الجبن الطري- صناعه الجبن الراس - صناعه الجبن المطبوخ - صناعه الجبن الجودا - صناعة الألبان المتخمرة.