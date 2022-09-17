شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: حريصون على وجود تشريعات أكثر لضمان بيئة داعمة للابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة تشجع دائما على روح الابتكار والعلامات التجارية، ويدعم ذلك وجود بيئة تشريعية، مضيفا أنه على الرغم من وجود بيئة تشريعية تدعم الابتكار والإبداع وبراءات الاختراع، إلا أننا حريصين على وجود تشريعات أكتر لضمان بيئة داعمة للابتكار، خاصة أن ذلك سيُساعد في النمو والتنمية والنهضة.

وأضاف وزير الصناعة أن الحديث عن الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية، ليس أمرا جديدا، موضحا أن مصر تاني دول العالم التي تدعم الملكية الفكرية.

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مؤتمرا صحفيا حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور بعض الوزراء المعنيين التموين والتعاون الدولى والتعليم العالى والصناعة وكبار الصحفيين والإعلاميين.

يستعرض المؤتمر الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تم إعدادها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و"رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.ّ