شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبة بمعهد القلب توفيت إثر أزمة قلبية مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة أطباء مصر ببالغ الأسى الطبيبة الشابة مروة محمد القرشي بمعهد القلب والتي توفاها الله على إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر 32 عاما.

وقالت النقابة العامة للأطباء، فى بيان، إن جميع زملاءها شهدوا ومرضاها بدماثة خلقها و حرصها على رعاية مرضاها والتعاون مع زملاءها.

ودعت النقابة الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويتقبلها عنده من الشهداء والصديقين.