شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الاستيراتيجية الكاملة لمشروع تمويل العمل المناخي فى الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 على تقرير استراتيجية الدول العربية للحصول على تمويل العمل المناخي وتعبئته الخاصة بمشروع تمويل العمل المناخي على أساس الاحتياجات.

وتضمن التقرير الكامل للاستيراتيجية مقدمة عن الاساسيات والإطار المنطقى لاحتياجات تمويل العمل المناخي وحالة تدفقات التمويل تحت عنوان ألف باء ، كما تتضمن شرحا لاحتياجات تمويل العمل المناخي و تدفقات تمويل العمل المناخي، وسبل الالتزام بالعمل المناخي ، والإطار الاستراتيجي والمبادئ الأساسية والنتائج المتوقعة وركائز العمل والترتيبات المؤسسيةو مجالات العمل التعاوني الاستراتيجية ومنها المجال الاستراتيجي لتعزيز قدرات الحصول على تمويل العمل المناخى، و تيسير تعبئة التمويل المناخي

وأشار التقرير إلى أنه طورت استراتيجية الدول العربية للحصول على تمويل العمل المناخي وتعينته في إطار مشروع تمويل العمل المناخي على أساس الاحتياجات ، الذي يأتي استجابة لطلب مؤتمر الأطراف في دورتيه الثالثة والعشرين والسادسة والعشرين من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ استكشاف الشبل والوسائل الكفيلة بمساعدة الأطراف من البلدان النامية على تقييم احتياجاتها وأولوياتها في مجال تمويل العمل المناخي وعلى ترجمة هذه الاحتياجات والأولويات إلى أفعال.

ونوه التقرير عن طلب مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ، في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في 4 أكتوبر 2021 ، من الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا وضع الصيغة النهائية لاستراتيجية الدول العربية للحصول على تمويل العمل المناخي وتعبئته ، وعلى وجه التحديد ، حيث طلب المجلس أن تقدم الاستراتيجية التوجيه الدول العربية بشأن كيفية تقييم احتياجاتها وبشان الحصول على تمويل العمل المناخي وحشد الموارد من الصناديق العالمية ، بما في ذلك من خلال الصناديق الثنائية والمتعددة الأطراف ، مع التركيز على تمويل التكيف كأولوية إقليمية .

وتضمن التقرير الإشارة إلى تشديد وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، بصفتها رئيسا للدورة الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ، على الحاجة الملحة إلى رفع سوية تمويل المناخ في المنطقة وإعطاء الأولوية للتكيف من خلال التمويل القائم على المتح ، مسلطة الضوء على أهمية الاستراتيجية كمساهمة إقليمية في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر 2022 .

وأوضح التقرير أنه تستند الاستراتيجية إلى التقييم الفني لتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية ، الذي أعد في إطار مشروع تمويل العمل المناخي على أساس الاحتياجات في المنطقة العربية الذي اطلقته أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ نوفمبر 2019 ، كما يوجز هذا التقييم تدفق تمويل المناخ إلى المنطقة والاحتياجات التي أعربت عنها البلدان استنادا إلى تقاريرها الوطنية ، وقد وأمانة جامعة الدول العربية وأمانة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.