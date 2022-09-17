المشدد 3 سنوات لـ17 متهمًا و6 أشهر لـ3 آخرين في "أحداث قسم شرطة العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، 17 متهما بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالحبس 6 أشهر، على خلفية اتهامهم في قضية "أحداث قسم شرطة العرب".

ويواجه المتهمون تهم التحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين.

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في أغسطس 2015، حكمًا بمعاقبة محمد بديع، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيًا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وقالت محكمة الموضوع الأولى في حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى، أنه وعلى إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على عودة محمد مرسي، وعقدوا العزم وبيّتوا النية على تنفيذ هذا الأمر.