شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يؤيدون زيادة التحفيزات للتشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب زيادة التحفيزات للتشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة التحفيزات للتشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة.



نتيجة الاستطلاع

وأيد 88% من القراء مطالب زيادة التحفيزات للتشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة، بينما عارض 12% من القراء مطالب زيادة التحفيزات للتشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة.