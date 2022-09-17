رئيس اتحاد المصريين في الخارج يكشف أهم عقبات الاستثمار في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

كشف رأفت صليب، رئيس اتحاد المصريين بالخارج في أمريكا، أنَّه حتى يكون للمصريين بالخارج استثمارات داخل مصر، يتطلب آلية لتحويل المال إلى مصر، لأن هناك مشكلة كبيرة تكمن في أنه لا يوجد تعامل بين البنوك المصرية والأمريكية.

وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه يوجد بنك واحد فقط موجود في نيويورك، وهو بنك تجاري ولا يتعامل مع أفراد، متسائلًا: كيف أحوِّل المال إلى مصر ولا أستطيع شراء شيء في مصر، لأن البنوك عليها قيود خاصة بعد احداث 11 سبتمبر.

واقترح أن يتم عرض الأراضي المتاحة للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة على المصريين في أمريكا، عن طريق سفر أحد المسئولين عنها إلى بعض الولايات لعرضها بشكل مباشر عليهم.

وأشار إلى أنه قد حدثت طفرة في التعامل مع المصريين في الخارج وخصوصًا أمريكا على مدار الـ6 أعوام الماضية، بعد أن كانت مهملة على مدى أعوام سابقة، موضحًا أنهم يحتاجون متطلبات عديدة.

ولفت إلى أنَّ الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، يحتاجون إلى تسهيل الإجراءات لهم حينما يزورون مصر، خاصة فيما يتعلق بالتجنيد ويضطرون إلى إنهاء العديد من الإجراءات الخاصة به.

وأوضح أنه منذ أن تولى رئاسة الاتحاد من 7 اشهر، بدأ الشعور بمشكلات المصريين بأمريكا، مطالبًا بأن يكون هناك نوع من التيسير على الناس الذين يعيشون في الخارج ولن يعودوا مرة أخرى أو حصلوا على جنسية اخرى، حتى لا يكون هناك تعقيدات.

وأكد أهمية تسهيل القوانين على الشباب الذين يعشيون في أمريكا أو أي دولة أوروبية أن يزور مصر دون تعقيدات.