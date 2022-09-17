شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن سيارات الشهر العقارى المتنقلة.. إزاى تطلبها واعرف تكاليفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق التابع لوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 43 مركزا تكنولوجيا متنقلا "سيارات الشهر العقارى المتنقلة"، وذلك في ضوء حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز 9 معلومات عن سيارات التوثيق المتنقلة التابعة للشهر العقارى، من اختصاصاتها وكيفية طلبها ورسوم انتقالها.

1- تم إطلاق أول سيارة توثيق متنقلة مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية في 18 نوفمبر 2021.

2- تقدم خدمات التوثيق المختلفة من الاستعلات وتحرير التوكيلات والإقرارات.

3- مجهزة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

4- تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبى الخدمة بصورة حضارية.

5- تستخدم في دعم فروع التوثيق التى تشهد ازدحاماً جماهيراً للحد من حالات التكد.

6- سيتم الدفع بها للمناطق النائية التى لا توجد بها مكاتب شهر عقارى وتوثيق.

7- يمكن إحضارها إلى المنزل أو المكتب لإنهاء توثيق محرر عبر الخط الساخن 15999 أو 01555559875.

8- تصل تكلفة الانتقال إلى المنزل أو المكتب مبلغ 500 جنيه.

9- تتميز بسرعة إنهاء المعاملة فى أقل من 7 دقائق.