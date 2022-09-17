شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة: نسب التحصيل بالشركة بلغت 99% بسبب دقة القراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهره لتوزيع الكهرباء ، أن نسب التحصيل فى تزايد مستمر ، موكداً أن نسبة التحصيل بالشركة بلغت حوالى 99% للمنزلى و تفوق الـ100 لكبار المشتركين و القطاعات اﻷخرى و ذلك نتيجة دقة القراءة التى تحضرها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال إلتقاط صورة للعداد.

و أوضح عفيفي فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، ،أن هناك تنسيق تام مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء ،مضيفاً أن تطبيق القارئ الموحد الذى تطبقه شركة شعاع لتسجيل قراءة عداد الكهرباء ساهم فى حل مشاكل الفواتير و إصدارة فاتورة سليمة 100%.

و قال عفيفي أن نسبة تغطية قراءة العدادات لجميع المشتركين بالشركة اﻷن تصل إلى 99% ، لافتا إلى أن شعور المواطن بدقة الفاتورة التى تعبر عن استهﻻكه الفعلى كان سبب رئيسى فى ارتفاع نسب التحصيل بالشركة خاصة و أن الشركة ملتزمة بقرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة إصدار الفاتورة بناء على صورة للعداد و عدم إصدار أى فاتورة بنا على متوسط اﻻستهﻻك.