شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بدء تشغل قطارات خاصة لركاب محافظتى المنيا وبنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل هيئة السكة الحديد اليوم السبت، خدمة سريعة وجديدة لركاب محافظتى المنيا وبنى سويف، وذلك تزامناً مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد ولخدمة أبناءنا من طلبة الجامعات ببنى سويف والمنيا .

وبيانها كالاتى :

- يتم امتداد مسير قطار 936 مكيف ( طنطا / القاهرة ) إلى محطة المنيا حيث يقوم من طنطا الساعة 5:40 ويقوم من محطة القاهرة الساعة 7:35 كخدمة سريعة وجديدة لمحطات الواسطى – بنى سويف – مغاغة – المنيا والتى يصلها الساعة 11:05 بنفس التركيب و طبقاً للجدول المرفق .

- قيام قطار 937 مكيف ( المنيا / القاهرة ) خدمة جديدة وسريعة حيث يقوم من المنيا الساعة 14:00 ويصل القاهرة الساعة 17:30 بنفس التركيب الوارد به قطار 936 على أن يقف بنفس محطات الوصول طبقاً للجدول المرفق .

وقالت الهيئة انها لا تتوانى فى تلبية رغبات جمهور الركاب فى حدود الامكانيات المتاحة ولا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لهم.