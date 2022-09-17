مأمورية في حضن الجبل.. كواليس سقوط عصابة الكيف والبترول في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الجمعة، القبض على تشكيل عصابى بحيازته كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات و100 ألف لتر مواد بترولية بأطفيح.

معلومات وردت أكدتها تحريات العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائي لقطاع الجنوب، بأن تشكيل عصابى يتزعمه مسجل خطر سبق اتهامه في قضيتي سلاح بدون ترخيص، ومطلوب ضبطه فى عدد من القضايا أبرزها "سلاح- قتل عمد- مقاومة سلطات- سرقة مواد بترولية " مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح يختبئ بأحد المناطق الجبلية بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المركز، واتجارهم فى المواد المخدرة وسرقة المواد البترولية مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة أنشطتهم الإجرامية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بقيادة العفيد هشام بهجت مفتش مباحث شرق الجيزة، وتمكن الرائد أحمد يسري رئيس مباحث أطفيح ومعاون الرائد عبد الحليم الجيار من ضبط نجل زعيم التشكيل و4 سائقين و8 عمال و3 سيارات فنطاس مُحملة 100 ألف لتر مواد بترولية، ولفافتين لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات، بندقية آلية وعدد من الطلقات و3 خزائن.

أمام اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والسيارات لنقل المواد البترولية المستولى عليها.

بتفتيش مسكن المتهم وملحقاته تم ضبط محبس مواد بترولية بجوار منزله وتم التنسيق مع الجهات المختصة لغلقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.