"قاعد تعاكس البنات".. عامل ينهي حياة خاله بطعنة قاتلة في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

طعنة واحدة كانت كفيلة بمقتل مقاول على يد ابن أخته بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، الجمعة.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بمنطقة جسر المنوات دائرة المركز.

وجه العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته وتحديد وضبط الجاني وسلاح الجريمة.

معاينة العقيد مصطفى زيدان مفتش فرقة الجنوب، بينت أن الجثة لمقاول إثر تلقيه طعنة نافذة بشريان الفخذ ومفارقته الحياة نتيجة فقدانه كمية من الدماء.

تحريات الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث الحوامدية، توصلت إلى أن الضحية عاتب ابن أخته "عامل" على جلوسه أسفل المنزل "انت قاعد تعاكس في البنات" وضربه بعصا ما أثار غضب العشريني وأشهر سكينا من طيات ملابسه مسددا له طعنة أصابت شريان الفخذ ولاذ بالفرار.

عقبت تقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد بدوي معاون مباحث الحوامدية من ضبط المتهم وأداة الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.