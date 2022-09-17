حبل معقود.. تعرف على علامة "شن"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تواصل وزارة السياحة والآثار، الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة"، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

ووفق بيان صحفي لوزارة السياحة والآثار فإن علامة "شن"، تُمثل هذه العلامة حبلاً معقوداً يتخذ شكل الدائرة، تقع ربطته في أسفله، لذا اتخذ معنى الإحاطة والحماية.

ووردت هذه العلامة ضمن عدد من الكلمات مثل "شِنس" التي تمثل خبز مستدير الشكل، و"شنو" أي خرطوش.

كما كُتبت كرمز حماية في مناظر المعابد، وصُورت هنا تحت أيدي كل من إيزيس ونفتيس اللتين تركعان عند رأس وقدمي المتوفى.