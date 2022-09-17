​وزيرة الهجرة تشارك في فعاليات ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، والذي انطلق مساء الخميس في دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار "كلنا إنسان".

من ناحيتها، أشارت وزيرة الهجرة إلى أن مصر سباقة في الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، وبالاهتمام بالعمل الأهلي وهو ما تم ترجمته بإعلان القيادة السياسية تخصيص 2022عامًا عاما لمنظمات المجتمع المدني، ما يؤكد الحرص على دعم الشراكات والتعاون بين الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما ثمنت المشاركة المستمرة لأولادنا من أبناء المصريين بالخارج في فعاليات ملتقى أولادنا، لعرض إبداعاتهم.

وأشادت الوزيرة بجهود سهير عبد القادر رئيس مؤسسة أولادنا والتي تقف وفريق العمل وراء مستوى الإبداع والتميز الذي برع فيه الأولاد المشاركون من ذوي القدرات الخاصة حول العالم، معتبرة أن مهرجان أولادنا محفل سنوي للإبداع الفني في حب مصر، التي استضافت على أرضها الكثير من الحضارات على مر التاريخ، وما تزال معالمها تشهد على ذوق رفيع في الفنون المختلفة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الفن والثقافة لغة عالمية، وأن استضافة مصر لهذه الوفود من عدة دول حول العالم يبعث رسالة محبة من أرض السلام، مؤكدة أن شعار المؤتمر "كلنا إنسان" يبرز قيم الإنسانية التي يجب أن نتعامل بها في الداخل والخارج.

وشهدت فعاليات الافتتاح لملتقى أولادنا عددًا من العروض المسرحية والغنائية من إبداع أولادنا من مختلف الدول حول العالم، وكذلك عروض فيلمية حول ثقافة تقبل ذوي القدرات، بجانب تكريم العديد من الشخصيات التي أضافت للفن والثقافة العربية، من بينهم اسم الراحل سيد مكاوي، شيخ الملحنين، وكذلك اسم المنتج محسن علم الدين، لما قدمه لمهرجان أولادنا.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارات الهجرة والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والشباب والرياضة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والذي تنظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة الأستاذة سهير عبد القادر تحت شعار "كلنا إنسان" وتستمر فعالياته حتى 21 سبتمبر الجاري، وشهد حفل افتتاح الدورة السادسة للملتقي الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة (أولادنا) الدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، وشارك في الافتتاح كوكبة من الفنانين وفرق من عدد من البلدان التي قدمت عروضًا متميزة، كما تم تقديم أوبريت "الليلة الكبيرة" لأول مرة بمشاركة أولادنا من أصحاب القدرات الخاصة.

حضر حفل الافتتاح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وممثلين عن وزارتي الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الشركة القابضة مصر للطيران، وعدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية بالقاهرة.