بعد إعلانها عدم شرب المياه 17 عاما.. جمال شعبان يرد على سماح أنور

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق الدكتور جمال شعبان، على تصريحات الفنانة سماح أنور، التي قالت فيها إنها لم تتناول المياه منذ 17 سنة كاملة.

وقال شعبان في تصريحات عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك": "يا نجمة دي يمكن كرامة، خاصة بحضرتك، ربنا يزيدك بركات وكرامات، لكن الأشخاص العاديين اللي زينا، ما يقدروش يستغنوا عن المياة، لأن جسم الإنسان، 60% من وزنه مياه، و90% من الدم مياه، والواحد محتاج 2 لتر مياه يوميا على الأقل".

وأضاف شعبان: "أقصى مدة يحتملها الإنسان، بدون مياه بضعة أيام من 3 إلى 10، ولو وقفنا في الهوا بدون شرب المياه، الجلد عندنا هينشف مش هيمتص مياه.. قال تعالى: «وجعلنا من الماء كل شيء حي».. إنهم يدعون إلي طب جديد".