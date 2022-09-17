انتهاء فعاليات المنتدي الإقليمي الرابع لتمويل المناخ في بيروت استعدادا لمؤتمر شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

انتهت فعاليات المنتدى الإقليمي الرابع لتمويل المناخ يوم الخميس 15 سبتمبر الذي عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت ويأتي ضمن خمسة منتديات إقليمية تنظمها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 واللجان الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ، في إطار الاعداد لموتمر COP27، وتم خلال المنتدى التأكيد على ضرورة التركيز على فتح آفاق جديدة لتمويل العمل المناخي في الدول العربية.

واستضافت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) المنتدى الذي جمع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من كل من القطاعين العام والخاص من المنطقة العربية خارجها.

وشهد المنتدى العديد من النقاشات المتعلقة بتسريع تمويل المناخ ، في ضوء الأزمات غير المسبوقة التي يواجهها العالم حاليا، والتي تضع تحديات اضافية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تقدر الإشارة إلى ان البلدان والمجتمعات الأقل مساهمة في أزمة المناخ تتأثر بشكل غير متناسب بآثار التغير المناخي وفي نفس الوقت لديها أقل الموارد للتكيف مع تلك الاثار السلبية .ونتيجة لذلك ، قدمت منتديات التمويل الإقليمية الأربعة التي عقدت حتى الآن في أديس أبابا، بانكوك، سانتياجو وبيروت حتى الآن 71 مشروعًا لتمويل المناخ عبر إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا والمحيط الهادي وغرب آسيا، حيث تم عرض 28 مشروعا في بيروت خاص بغرب آسيا ، بإجمالي استثمارات حوالي 4.7 مليار دولار أمريكي. من هذا المبلغ، تم تخصيص حوالي 4 مليارات دولار أمريكي في الاستثمار للتكيف والصلابة في مواجهة اثار التغير المناخي ، وحوالي 600 مليون دولار أمريكي في الاستثمار للتخفيف من آثار تغير المناخ، وحوالي 60 مليون دولار أمريكي للتخفيف والتكيف والصلابة.