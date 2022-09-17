شكرا لقرائتكم خبر عن عضو العفو الرئاسي يبعث برسالة طمأنة لأهالي المحبوسين: فحص الطلبات بوتيرة أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إطلاقه مبادرة للحوار مع كافة القوى السياسية والتي كانت مقدمتها وبشائرها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الهدف من الحوار هو إيجاد مساحات وسط، وتأكيد أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وتوجيه رسالة مهمة وهي أن خطوات بناء الجمهورية الجديدة متصلة ببعضها وفقًا لرؤية واحدة.

وأضاف محمد عبدالعزيز: "الجميع مدعو لصياغة الأفكار المتعلقة ببناء الجمهورية الجديدة، وإن اختلفت مع رؤية السلطة القائمة من حقها إبداء رأيها، والدليل أن أقصى المختلفين عادوا إلى الوطن، وطالما لم تتورط في أعمال عنف أنت مدعو للمشاركة في الحوار الوطني".

وأكد عبدالعزيز، أن الدفعات التي يصدر العفو الرئاسي عنها، أصبحت متوالية وعلى فترات متقاربة، مردفا: "مازلنا في مراجعة المزيد ونطمئن الأهالي أن كافة الطلبات يتم فحصها، الوتيرة أسرع والعدد أكبر، ونحن حريصون أن كافة من لم يتورطوا في أعمال عنف يتم فحص طلباتهم".