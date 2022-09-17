شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنفى تنظيم حفل لخريجى دفعة 2021/2022 داخل الكلية أو خارجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة أنها لم تقم بتظيم أى حفل لخريجى دفعة 2021/2022 نهائيا سواء داخل أروقة الكلية أو خارجها، كما أن إدارة الكلية لم تحط علما بالحفل الذى أقامه بعض الخريجين خارج نطاق الكلية أو الجامعة ودون أى تنسيق مع أى مسئول على أى مستوى.

ونشرت الكلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنها تأسف عما تردد حدوثه فى هذا الحفل من أعمال أو ممارسات لا تليق بصورة الكليه وخريجيها.

وتهيب إدارة الكلية بالخريجين - فضلا عن توخى الحذر - بأن تكون حفلات تخرجهم تحت مظلة الكلية والجامعة وبالتنسيق المسبق مع مسئولى الكلية، لأن هذا أدعى أن يكون احتفالا لائقا بهم ولتشاركهم الكلية قيادة وأساتذة وجهازها الإدارى سعادتهم بهذه اللحظة الفارقة فى حياتهم بعد انتهاء دراستهم، ومع بدء أولى خطوات حياتهم العملية.

وتتمنى الكلية للجميع التوفيق ولمصرنا دوام الرقى.