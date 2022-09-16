شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تفتتح غدا شجرة مريم بعد التطوير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح محافظة القاهرة غدا مزار شجرة مريم بعد ترميمه بالمطرية، وذلك ضمن مسار العائلة المقدسة، حيث شملت أعمال التطوير معالجة مشكلة الصرف الصحي في منطقة شجرة مريم بالكامل، وتطوير المظهر الحضارى والهوية البصرية للمكان، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به ، وطلاء جميع العقارات المطلة على المزار.

ويعتبر مسار العائلة المقدسة من المشروعات القومية التى بذلت فيها الدولة جهداً كبيراً ليصبح مشروعاً سياحياً ودينياً، يجذب ملايين السياح من كل دول العالم خاصة وأن مصر تنفرد بهذا المسار.

وتعد شجرة العذراء مريم من أبرز نقاط مسار العائلة المقدسة حيث تعرف باسم الشجرة المباركة، حيث استظلت بها مريم العذراء وابنها السيد المسيح عليهما السلام.



محيط شجرة مريم



موقع شجرة مريم