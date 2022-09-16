شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يلتقى كبار منظمى الرحلات الأوروبية لدفع مزيدا من الحركة السياحية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، مع مجموعة من كبار منظمي الرحلات بالسوق الأوروبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المستهدفة، وإقامة شراكات متنوعة للترويج للمقصد السياحى المصرى وما يتمتع به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية متميزة مما يساهم فى إثراء وتحسين تجربة السائح أثناء زيارته لمصر.

وقد شارك في حضور اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وعدد من المستثمرين السياحيين في مصر.

وخلال اللقاء، استمع الوزير لمقترحات منظمي الرحلات والمستثمرين وآرائهم لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة كافة المقترحات التي من شأنها أن تساهم فى تعزيز مكانة مصر فى مصاف الدول السياحية الكبرى.

وتحدث الوزير عن الجهود الترويجية التي تقوم بها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري، وحرصها على التعاون مع شركاء المهنة والقطاع السياحي الخاص من خلال الحملات الترويجية المشتركة بين الجانبين.

ومن جانبهم، أكد منظمو الرحلات على أن مصر تعد من المقاصد السياحية الهامة والمفضلة للسائحين من العديد من دول العالم نظراً لما تتمتع به من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة وفريدة تجذب وتلبى رغبات واحتياجات شرائح مختلفة من السائحين، مشيرين إلى أن هناك رغبة وطلب متزايد على زيارة المقاصد السياحية المصرية.