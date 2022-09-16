شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يناقش فرص الاستثمار والتوسع فى القطاع الفندقى مع مسئولى أكور العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مع جوراف بوشان أحد الرؤساء التنفيذيين لمجموعة أكور العالمية، وOlivier Granet الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة كسادا لإدارة الاستثمار، وذلك لمناقشة فرص تعزيز الاستثمار فى القطاع السياحى المصرى والتوسع فى القطاع الفندقي في مصر، وذلك في إطار زيارتهما الحالية إلى مصر.

وقد حضر اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وقد استهل أحمد عيسى اللقاء بالتأكيد على حرص واهتمام الدولة بقطاع السياحة المصري وتعزيز الاستثمارات السياحية فيه، كونه من أحد القطاعات التي تُسهم بصورة كبيرة في نمو الاقتصاد القومي وخلق فرص العمل والتوظيف، لافتاً إلى أن أحد أبرز محاور استراتيجية وزارة السياحة والآثار هو دعم القطاع السياحي ورفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري وما يندرج تحت ذلك من أهداف لرفع كفاءة البنية التحتية السياحية وتشجيع الاستثمار السياحي في مصر.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن زيادة حجم الاستثمارات في مصر يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وخاصة في المدن الجديدة ولا سيما في ظل التسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة المصرية حالياً لجذب الاستثمار.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة جانب من الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة المصري وخاصة بالمدن الجديدة مثل العالمين الجديدة، والساحل الشمالي وغيرها.

ومن جانبهم، استعرض كل من غوراف بوشان وOlivier Granet حجم أعمال مؤسساتهم واستثماراتها في مصر، معربين عن رغبتهم في زيادة وتعزيز هذه الاستثمارات في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.