المتحدة للخدمات الإعلامية: قرب تدشين الدورة الأولى من مسابقة الأفلام الوثائيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعلن "وحدة الأفلام الوثائقية" بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قرب تدشين الدورة الأولى من مسابقة للأفلام الوثائقية الخاصة بمشاريع تخرج طلاب كليات الإعلام في مختلف الجامعات.

وقال بيان من المتحدة، إن ذلك انطلاقًا من إيمان وحدة الأفلام الوثائقية "الجهة الرئيسة المنتجة لوثائقيات الشركة المتحدة" بأن إتاحة الفرص لاكتشاف ودعم أصحاب المواهب من الخريجين الجدد هي مفتاح مستقبل صناعة الفيلم الوثائقي في مصر.

جديرٌ بالذكر أن موعد فتح باب المشاركة في المسابقة وشروط وآليات التقدم، سوف يتم الإعلان عنه قريبًا عبر سائر قنوات ومنصات الشركة المتحدة خلال الفترة القليلة المقبلة.