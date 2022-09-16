المؤتمر الإقليمي للمطارات ينهي أعماله على تجارب مصر والسعودية والإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

اختتمت أعمال المؤتمر الإقليمي لتصميم وتخطيط المطارات، الذي نظمته المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني تحت رعاية وزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة المصرية للمطارات بمدينة الغردقة، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة ممثلي عدد من الدول العربية والأفريقية والمنظمات المعنية بشئون الطيران من بينها المجلس الدولي للمطارات(ACI)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكونترول"، وشركة بوينج لصناعة الطائرات.

وناقش المؤتمر سبل تحقيق أقصى استفادة ممكنة لعناصر تصميم وتخطيط وتشغيل المطارات ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يسهم في تطوير منظومة الطيران المدني وتدعيم الخطط المستقبلية للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة.

وشهدت جلسات المؤتمر تبادلا للرؤى والخبرات بين الدول المشاركة، وقدم الوفد المصري عرضا توضيحيا عن مطاري الغردقة وبرج العرب كنموذجين ناجحين لتخطيط وتطوير المطارات المصرية، حيث يتم حاليا إنشاء مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية (جايكا)، والذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو التحول للمطارات الصديقة للبيئة من خلال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل التلوث البيئي وفقا لأهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية 2030.​