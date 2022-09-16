أسبوع ويبدأ الخريف رسميا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أخر أيام صيف 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأسبوع المقبل يسوده طقس مشمس شمال البلاد ورياح نشطة أحيانا في المساء وطقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وسلاسل البحر الأحمر، ويسود طقس غائم جزئياً على السواحل الشمالية الغربية.

وتوقع خبراء الأرصاد استمرار انخفاض في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة الكبرى غدا السبت 32 درجة مئوية، ومدينة الإسكندرية 29 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ومحافظات شمال الصعيد 33 درجة نهارا، أما محافظات جنوب الصعيد فتسجل 37 درجة مئوية.

كما توقعت الهيئة وجود نشاط الرياح خلال ساعات الليل على بعض من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ما يقلل الإحساس بالرطوبة.

فيما تنخفض الرؤية الأفقية صباحا بسبب تكون الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة إلى تحسن حالة الطقس على جميع الأنحاء مع بداية ساعات الليل ليسود طقس معتدل الحرارة مع انخفاض درجات الحرارة طوال الأسبوع المقبل، بسبب قرب انتهاء صيف 2022، وبداية خريف 2022، رسميًا بداية من 23 الشهر الجاري، وأنه سيكون هناك الكثير من التغيرات المناخية مع بداية أيام الخريف.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت:

القاهرة والوجه البحري العظمى 32 -المحسوسة 35

السواحل الشمالية العظمى 29-المحسوسة 32

جنوب سيناء العظمى 34-المحسوسة 38

شمال الصعيد العظمى 33-المحسوسة 34

جنوب الصعيد العظمى 37-المحسوسة 38

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 -المحسوسة 34

السواحل الشمالية العظمى 29-المحسوسة 30

جنوب سيناء العظمى 35-المحسوسة 38

شمال الصعيد العظمى 33-المحسوسة 34

جنوب الصعيد العظمى 38-المحسوسة 39

درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 -المحسوسة 33

السواحل الشمالية العظمى 29-المحسوسة 30

جنوب سيناء العظمى 35-المحسوسة 38

شمال الصعيد العظمى 33-المحسوسة 34

جنوب الصعيد العظمى 37-المحسوسة 38

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 -المحسوسة 33

السواحل الشمالية العظمى 29-المحسوسة 30

جنوب سيناء العظمى 35-المحسوسة 38

شمال الصعيد العظمى 33-المحسوسة 34

جنوب الصعيد العظمى 38-المحسوسة 39

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 -المحسوسة 36

السواحل الشمالية العظمى 31 -المحسوسة 33

جنوب سيناء العظمى 34-المحسوسة 37

شمال الصعيد العظمى 34-المحسوسة 36

جنوب الصعيد العظمى 37-المحسوسة 38