شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مستمر فى حدائق القاهرة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، تطوير مستمر فى حدائق القاهرة.. الدولة تُعيد الحياة للمساحات الخضراء.. الأندلس أول حديقة تسجل كأثر فى مصر وافتتاحها قريبا بعد تجديدها.. الأهرام والبازليك تستعيدان رونقهما إعادة استغلال أسوار الحديقة الدولية.. والعمل مستمر ب «تلال الفسطاط » كأكبر حديقة فى الشرق الأوسط.



واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. ـ تطوير مستمر فى حدائق القاهرة.. الدولة تُعيد الحياة للمساحات الخضراء.. الأندلس أول حديقة تسجل كأثر فى مصر وافتتاحها قريبا بعد تجديدها.. الأهرام والبازليك تستعيدان رونقهما إعادة استغلال أسوار الحديقة الدولية.. والعمل مستمر ب «تلال الفسطاط » كأكبر حديقة فى الشرق الأوسط

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