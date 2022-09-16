شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومفتى كازاخستان يكرمان الأئمة لاجتيازهم الدورة العلمية المتخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة من دولة كازاخستان لاجتيازهم الدورة العلمية المتخصصة التي عقدتها الإدارة العامة للتدريب (إدارة التدريب عن بعد) للأئمة والمؤذنين من دولة كازاخستان عن الفترة من 14 إلى 21 مايو الماضى.

جاء ذلك خلال على هامش مؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان، وذلك بحضور نوريزباي تاغانولي أوتبينوف المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، ومساعده، ونائب رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، حيث أشاد الجميع قيادات وأئمة بمستوى هذه الدورات.

وخلال اللقاء اتفق وزير الأوقاف و المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان على عقد المزيد من الدورات التدريبية للأئمة الكازاخستانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية.

والمكرمون هم:

1. أيتكزين روان

2. أمانكولوف حسن

3. أسقار سيريكبيك

4. بيسينبينإربول

5. بيتينوفإرلان

6. واليف أحمد الله

7. جرديباي رجب

8. إيمانغاليمارال

9. كوبليخانوفمييربك

10. كوربانكولوفداستان

11. قانات دولباييف

12. قونقاى بازار

13. قورمانباييفداستان

14. قورساقوف أبلاي

15. ماغوميدوفنورلان

16. متكاسيموفسنّة

17. ميديتبيكوفسيتقازي

18. مرزاكاوفأزامات

19. مختاروفتيميرلان

20. نبي نورداوليت

21. بيرديبيكنوقتارولو

22. رخيمبيرديرستام

23. ساماتساغينوف

24. سلطان علييف نورسلطان

25. طوبجانوفوميرجان

26. عثمان خولمورودوف

27. وركيمبايف مارات

28. شيغيباييفماخات