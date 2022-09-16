شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: لدينا عجز فى تخصصات "التخدير والعناية والطوارئ وطب الأسرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نقابة الأطباء في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه عقب تناول وسائل الإعلام أحداث اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة يوم الثلاثاء الماضى، برئاسة خالد عبدالغفار وزير الصحة وبحضور نقيب الأطباء وعضو مجلس النقابة وعضو لجنة التكليف، وردت عديد من تساؤلات واستفسارات الأطباء حول إلغاء التكليف للأطباء البشريين بدءاً من عام 2025.

وذكرت النقابة أن اجتماع اللجنة العليا للتكليف شمل عرضا تفصيليا للأعداد الحالية فى المهن الطبية والصحية المختلفة بوزارة الصحة والسكان ومدى العجز والوفر في أعداد المهن المختلفة، وكشف وجود عجز شديد بأعداد الأطباء البشريين يحتاج عدة سنوات لتغطيته، وتم الاتفاق على أن يتم التكليف لأعضاء المهن الطبية بناء على الاحتياجات لكل مهنة على أن يتم ذلك بدءاً من عام 2025، وأضاف أنه سيتم إعداد الاحتياجات والضوابط عن طريقة لجنة تمثل بها نقابة الأطباء.

وأشارت النقابة إلى أنه تم التأكيد من خلال الدراسة المعروضة على وجود عجز فى الأطباء بشكل عام وبعض التخصصات الطبية بشكل خاص مثل التخدير والعناية والطوارئ وطب الأسرة وستشهد الفترة المقبلة زيادة الأعداد بهذه التخصصات، بينما أظهرت البيانات زيادة في أعداد بعض المهن الطبية الأخرى، كما تم التأكيد على الحفاظ على مميزات العمل في المناطق النائية وزيادة هذه المميزات والتأكيد على إجراء حركات النيابات في مواعيد ثابتة.

وأكدت نقابة أطباء مصر على يقينها بأن جذب الأطباء للعمل فى القطاع الحكومى لن يتأتى بزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب دون إصلاح حقيقي وملموس لمنظومة الصحة، وتحسين أحوال الأطباء في جميع النواحي المادية والمهنية والاجتماعية، كما تؤكد أن الإعلان عن تكليف أعضاء المهن الطبية المختلفة حسب الاحتياج قبلها بسنوات كافية حتى يتسنى الطالب المقبل على دراسة أحد المجالات الطبية والصحية وضع ذلك في الاعتبار.