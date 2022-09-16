شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى: 160 ألف طن زيادة فى صادرات مصر الزراعية العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصرى: "إننا حافظنا على حجم صادراتنا الزراعية وتخطينا العام الماضي بحوالي 160 ألف طن"، موضحا أن أكبر طموح لأى دولة المحافظة على الصادرات، ولكننا تخطينا المستهدف.

وأضاف الدكتور أحمد العطار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن صادراتنا لم تزيد فقط ككميات، ولكن قيمتها زادت بالدولار، حيث هناك زيادة بـ190 مليون دولار.

وأوضح أن مصر لا تقوم بالتصدير إلا للسلع التي تحقق الاكتفاء الذاتي ويتوفر كميات صالحة للتصدير، لافتا إلى أن أنواع الصادرات كما هي من الفواكه والخضروات، من الموالح والعنب والبطاطا والثوم والمانجو.

الأسواق التي نصدر لها، الاتحاد الأوربي، والدول العربية والخليجية وعلى رأسها السعودية، ويأخذون 20% من حجم صادراتنا، وروسيا والاتحاد الأوراسي، ونواجه تحديات كبيرة في التصدير لروسيا بسبب الحرب، ولكن صادراتنا لروسيا العام الحالي أكثر من العام الماضي بحوالي 5%، كما أن الصين من أكبر الدول التي نصدر لها الموالح.