"سجن وخراب بيوت".. ليلة سقوط إمبراطور البانجو بـ50 كيلو في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضربات أمنية قاصمة يسطر معها رجال المباحث بقطاع الجنوب ملحمة ناجحة في التصدي لتجار ومروجي المواد المخدرة بتحقيق مبدأ الردع وتجفيف منابع الإجرام تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وردت معلومات باعتزام مسجل خطر يبلغ من العمر 45 سنة ترويج شحنة كبيرة من نبات البانجو المخدر بمركز البدرشين ليوجه اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث بسرعة ضبطه متلبسًا.

فريق بحث رفيع المستوى ترأسه العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب، عمد إلى مراقبة نشاط العنصر الإجرامي على مدار الساعة مع توخي الحيطة والحذر.

مع اكتمال الصورة، تمكنت مأمورية مكبرة بقيادة العقيد محمد علي مفتش مباحث العياط والبدرشين، وبمشاركة الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين ومعاونه النقيب محمد جمال برغش، من ضبط المتهم بفضل عنصر المفاجأة وبحيازته 50 كيلو جراما من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالي.

أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار مكتفيا بالقول "دا سجن وخراب ديار".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.