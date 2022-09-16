"الأوقاف": "أهل الاستجابة في القرآن والسنة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "أهل الاستجابة في القرآن والسنة".

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إن هناك دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للفكر الوسطى والاجتهاد العصري والحرص على بناء الوعي الرشيد المستنير دينيا ووطنيا للشعب وتبنيه لسياسة التسامح الديني وحرصه الشديد على نشر ثقافة السلام في العالم كله.

وتوجه وزير الأوقاف، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين "الاجتهاد ضرورة العصر" الذي تنظمه وزارة الأوقاف خلال الفترة من 24 - 25 سبتمبر الجاري تحت عنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر"(صوره... ضوابطه... رجاله... الحاجة إليه) بحضور أكثر من مائة عالم من أكثر من ستين دولة، مؤكدا أن موضوع "الاجتهاد" من الموضوعات المهمة، وأن رب العزة لم يخص بالعلم ولا بالفقه ولا بالاجتهاد قوم دون قوم ولا زمان دون زمان، بل إن الله جعل باب الاجتهاد مفتوحا.