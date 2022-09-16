قبل حوار لاهوتي مع الكنيسة الروسية.. البابا تواضروس يستقبل الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة، الأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

يأتِ اللقاء قبل سفر الأنبا كيرلس ضمن وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للمشاركة في الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.

كما استقبل "تواضروس" الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية ووكيل الكلية الإكليريكية بالقاهرة.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الترتيبات بخصوص العام الدراسي الجديد بالكلية الإكليريكية.