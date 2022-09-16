بحضور 4 وزراء.. "الأعلى للإعلام" يناقش الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

يُنظِّم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، غدًا السبت، مؤتمرًا صحفيًّا حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور بعض الوزراء المعنيين: التموين والتعاون الدولي والتعليم العالي والصناعة وكبار الصحفيين والإعلاميين.

ويستعرض المؤتمر الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تم إعدادها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و"رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.