شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن الجيزة" يشن حملات موسعة لإعادة الانضباط بشوارع المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت مديرية أمن الجيزة، حملات أمنية موسعة، استهدفت كافة ميادين وشوارع المحافظة، وذلك بقصد إعادة الانضباط في كافة الشوارع ومكافحة الجريمة بشتى صورها.

الحملات الأمنية المكثفة التي قادها اللواء هشام أبو النصر مدير امن الجيزة، حرصت علي تحقيق الانتشار الامنى المكثف بشوارع المحافظة، وتكثيف التواجد الامني الميداني لتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه محاولة الخروج عن القانون.

كما استهدفت الحملات الامنية التصدي لظاهرة الباعة الجائلين في شوارع المحافظة، ورفع كافة انواع الاشغالات والمخلفات التي يتسبب فيها الباعة من الطرق وذلك بقصد تحقيق السيولة المرورية في ربوع المحافظة، ومنع التكدسات المرورية.

الحملات الامنية التي شارك فيها كافة قطاعات مديرية امن الجيزة، استهدفت ايضا التصدي لكافة اشكال الجريمة وضبط العناصر الاجرامية من مروجى المواد المخدرة .

وشدد اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، على كافة القوات بضرورة الالتزام بضبط النفس، والعمل علي تنفيذ بنود الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المحافظة بقصد تحقيق الامن للمواطنين بصورته الكاملة في كافة شوارع وميادين المحافظة.