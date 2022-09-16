القوى العاملة: تدريب على مهن الخياطة والتفصيل والتبريد والتكييف بالأقصر

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القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالأقصر، بشأن عقد لقاء مع 60 متدرب على مهن الخياطة والتفصيل، والتبريد والتكييف، وصيانة الهاتف المحمول، والطاقة الشمسية، بحضور ممثل برنامج الأغذية العالمى فى الأقصر، وذلك فى إطار بدءالعملية التدريبية بعد اعتماد خطة التدريب المهنى للعام الجديد 2022 – 2023.

وأوضح السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، فى تقريره اليوم الجمعة ان اللقاء يأتى تنفيذاً لخطة الوزارة ورؤيتها للتدريب المهنى على المهن التى يحتاجها سوق العمل الفعلى داخل المحافظات، مع توفير كافة الوسائل التدريبية لإعداد متدرب قادر على دخول سوق العمل او لريادة الأعمال ليصبح فيما بعد نواة لرجل أعمال المستقبل.

وأشارمدير المديرية، فى رسالته للشباب المتقدم للتدريب من الجنسين إلى ما تقوم به الدولة من توفير كافة الإمكانيات للمتدربين وتوفير مدربين على أعلى مستوى مهنىلإعطاء برنامج تدريبى بنظام الساعات المعتمدة لتخريج متدرب على كفاءة عالية، وحثالجميع على الانضباط وعدم الغياب واستغلال الإمكانيات الذاتية لكل شخص لإعدادمتدرب قادر على رسم مستقبله بيده ليكون نافعا لنفسه ولمستقبله .وعلىهامش الاجتماع سلم مدير المديرية شهادات إتمام الدورات التدريبية للعام التدريبيالمنصرم لعدد على مهن الطاقة الشمسية والتبريد والتكييف وصيانة المحمول والكهرباءوالخياطة والتفصيل، فضلاً عن الاستماع لتجاربهم الناجحة وما تم الاستفادة منه خلال الفترة السابقة وعرض بعض من تجاربهم الشخصية فىسوق العمل وكيف اصبحوا اصحاب مشاريع صغيرة خاصة بهم ومنهم من وجد فرصة عمل بالقطاع الخاص .