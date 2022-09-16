بينهم 17 تاجر مخدرات.. الأمن العام يطارد تجار السلاح والكيف في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 17 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص، بحوزتهم 3 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و728 جراما من مخدر الهيروين، و205 جرامات من مخدر الحشيش، و72 جراما من مخدر البودر، و20 جراما من مخدر الاستروكس، و509 جرامات من مخدر الشادو، و100 جرام من مخدر الأيس، و142 قرصا مخدرا.

وأقر المتهمون بما أسفرت عنه الحملات جميعا وبحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.